Ακούστε το νέο single της Chappell Roan "The Giver"

Η Chappell Roan, γνωστή και ως "Midwest Princess", επιστρέφει στις ρίζες της με το νέο της single, "The Giver". Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε στις 13 Μαρτίου, αποτελεί μια ευφάνταστη προσέγγιση της country μουσικής με έντονη χρήση βιολιού και χιουμοριστικούς στίχους.

Ένα χιουμοριστικό country κομμάτι

Στο ρεφρέν του τραγουδιού, η Roan τραγουδά με παιχνιδιάρικη διάθεση: "Take it like a taker, ’cause, baby, I’m a giver/ Ain’t no need to hurry, ’cause, baby, I deliver/ Ain’t no country boy quitter/ I get the job done".

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι η έμπνευση πίσω από το κομμάτι ήταν η ιδέα ενός «λεσβιακού country τραγουδιού». «Το βρίσκω πολύ αστείο, οπότε έγραψα ένα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η σχέση της Roan με την country μουσική

Η Roan ανακοίνωσε το single νωρίτερα αυτόν τον μήνα μέσω Instagram, ανεβάζοντας μια φωτογραφία της με ρούχα εργασίας. «Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για την country μουσική», έγραψε. «Μεγάλωσα ακούγοντάς τη κάθε πρωί και απόγευμα στο σχολικό λεωφορείο, γύρω από φωτιές, στα παντοπωλεία και στα καραόκε μπαρ.»

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για αλλαγή κατεύθυνσης προς την country μουσική, αλλά για ένα project που της έφερε χαρά. «Πολλοί με ρώτησαν αν αυτό σημαίνει ότι ετοιμάζω country άλμπουμ. Η απάντησή μου είναι... χμμ, προς το παρόν γράφω τραγούδια που με κάνουν να νιώθω χαρούμενη και διασκεδαστική. Το "The Giver" είναι η δική μου εκδοχή της country».

Η επιτυχία της Roan και το μέλλον της

Το "The Giver" είναι η πρώτη κυκλοφορία της Roan μετά τη μεγάλη επιτυχία "Good Luck, Babe!", η οποία κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 και έφτασε στο Νο.4 του Billboard Hot 100 τον Σεπτέμβριο. Το κομμάτι ήταν η μοναδική της κυκλοφορία μετά το breakthrough άλμπουμ της, The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023), που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο υποσχόμενες ποπ καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

Η Roan δείχνει να απολαμβάνει το ταξίδι της στη μουσική, χωρίς να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και με απόλυτη ελευθερία έκφρασης. Όπως η ίδια λέει, «Είμαι εδώ για να χορεύω και να κάνω λίγο gay yodeling για όλους σας!».