Record Store Day 2025: The Cure και Four Tet συνεργάζονται σε remix του "Alone"

Η θρυλική μπάντα The Cure και ο παραγωγός Four Tet ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ειδική κυκλοφορία βινυλίου στο πλαίσιο του Record Store Day 2025.

Ο Four Tet (κατά κόσμον Kieran Hebden) παρουσίασε το remix του "Alone", του εμβληματικού single από το άλμπουμ Songs Of A Lost World των The Cure, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο EarTH του Λονδίνου στις 7 Μαρτίου. Το τραγούδι, που αποτέλεσε την επιστροφή των The Cure το 2024, ήταν υποψήφιο για τρία BRIT Awards.

Αποκλειστική έκδοση για το Record Store Day

Οι The Cure ανακοίνωσαν επίσημα μέσω των social media τους ότι το remix του "Alone" από τον Four Tet θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το Record Store Day στις 12 Απριλίου 2025. Η ειδική αυτή έκδοση θα είναι ένα "one-sided black label 12'' βινύλιο", δηλαδή ένα μονής όψης βινύλιο με μαύρη ετικέτα, συλλεκτικής αξίας για τους φανατικούς οπαδούς της μπάντας και του παραγωγού.

Φιλανθρωπική πρωτοβουλία

Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της κυκλοφορίας είναι ότι όλα τα δικαιώματα της πώλησης του ‘Alone (Four Tet Remix)’ θα διατεθούν για την υποστήριξη των Médecins Sans Frontières / Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τουλάχιστον 2 λίρες από κάθε πώληση θα δωρίζονται στη φιλανθρωπική οργάνωση, υποστηρίζοντας το ανθρωπιστικό της έργο.

Άλλες κυκλοφορίες από τους The Cure

Εκτός από το remix του "Alone", οι The Cure ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν και μια ειδική έκδοση picture disc του εμβληματικού άλμπουμ τους Head On The Door, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 1985 και θεωρείται ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της μπάντας.

Το Record Store Day 2025 αναμένεται να φέρει πολλές συλλεκτικές κυκλοφορίες για τους λάτρεις της μουσικής και οι The Cure συνεχίζουν να δείχνουν την υποστήριξή τους στη μουσική κουλτούρα και στις φιλανθρωπικές δράσεις μέσα από τις αποκλειστικές τους κυκλοφορίες.