O Chris Jasper των Isley Brothers έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73ων ετών

Ο Chris Jasper, πρώην μέλος των The Isley Brothers και των Isley-Jasper-Isley, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση στις 25 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας πως «θα λείψει βαθιά, αλλά η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Ο Jasper διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου των The Isley Brothers, τόσο ως τραγουδοποιός, παραγωγός, όσο και ως βιρτουόζος των πλήκτρων και των συνθεσάιζερ. Η καριέρα του διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, τόσο ως μέλος του συγκροτήματος όσο και ως διακεκριμένος σόλο καλλιτέχνης.

Το 1973, μαζί με τους Ernie και Marvin Isley, μετέτρεψαν τους The Isley Brothers από ένα φωνητικό τρίο σε ένα αυτοδύναμο R&B/funk συγκρότημα έξι μελών. Οι συνθέσεις του και ο πειραματισμός του με τα πλήκτρα καθόρισαν τον χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας.

Μεταξύ των εμβληματικών τραγουδιών που συνυπέγραψε και παρήγαγε είναι τα "For The Love Of You" (1975), "Between The Sheets" (1983) και "Fight The Power" (1975).

Το 1984, αποχώρησε από το συγκρότημα και σχημάτισε τους Isley-Jasper-Isley, κυκλοφορώντας επιτυχίες όπως το διαχρονικό ‘Caravan Of Love’ (1985).

Διακρίσεις και επιρροή

Η προσφορά του στη μουσική αναγνωρίστηκε με πληθώρα βραβείων, μεταξύ αυτών:

Rock & Roll Hall of Fame (1992) – Εισήχθη μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Isley Brothers.

Grammy Lifetime Achievement Award (2014)

National R&B Society Lifetime Achievement Award (2016)

Soultracks Lifetime Achievement Award (2020)

Songwriters Hall of Fame (2022)

Το έργο του έχει επηρεάσει αμέτρητους καλλιτέχνες, με τραγούδια του να έχουν ερμηνευθεί από μεγάλες μορφές της μουσικής, όπως οι Whitney Houston, Aaliyah, The Notorious B.I.G., Tupac Shakur, Jay-Z, Snoop Dogg και Gwen Stefani.

Μια ζωή αφιερωμένη στη μουσική

Ο Chris Jasper γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1951 στο Σινσινάτι του Οχάιο και από μικρή ηλικία σπούδασε κλασικό πιάνο. Συνέχισε τις σπουδές του στη Juilliard School of Music και αργότερα απέκτησε πτυχίο Σύνθεσης Μουσικής, εκπαιδευόμενος υπό τον θρυλικό Billy Taylor.

Η κλασική του κατάρτιση αποτέλεσε τη βάση για το ξεχωριστό μουσικό του στυλ, το οποίο συνδύαζε R&B, funk και soul. Ως σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφόρησε επιτυχημένα τραγούδια όπως το ‘Superbad’, ενώ το 2023 παρουσίασε τον τελευταίο του δίσκο, ‘It Started With a Kiss’, στον οποίο έγραψε, ηχογράφησε και παρήγαγε ο ίδιος όλη τη μουσική.

Επιπλέον, υπήρξε παραγωγός για διάφορους καλλιτέχνες μέσω της δισκογραφικής του Gold City, συνεργαζόμενος με ονόματα όπως οι Liz Hogue, Out Front και Brothaz By Choice.

Η κληρονομιά του θα ζει για πάντα

Ο Chris Jasper αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Margie Jasper, και τους τρεις γιους του, Michael, Nicholas και Christopher.

Η απώλειά του έρχεται λίγο καιρό μετά τον θάνατο του Rudolph Isley, συνιδρυτή των Isley Brothers, που έφυγε από τη ζωή το 2023. Την ίδια χρονιά, η μπάντα ενεπλάκη σε νομική διαμάχη με τον Ronald Isley για τα δικαιώματα του ονόματος The Isley Brothers.

Αν και ο ίδιος δεν είναι πια μαζί μας, η μουσική του θα συνεχίσει να εμπνέει και να επηρεάζει αμέτρητους καλλιτέχνες και ακροατές.