Damon Albarn, Kate Bush, Annie Lennox και άλλοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής κυκλοφορούν «σιωπηλό» άλμπουμ διαμαρτυρίας κατά του ΑΙ

Περισσότεροι από 1.000 καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι Damon Albarn, Kate Bush και Annie Lennox, κυκλοφόρησαν ένα σιωπηλό άλμπουμ ως διαμαρτυρία απέναντι στις αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων που σχεδιάζει η βρετανική κυβέρνηση.

Ένα άλμπουμ με ξεχωριστό μήνυμα

Το άλμπουμ με τίτλο Is This What We Want? δεν περιέχει καθόλου ήχο. Ο σκοπός του; Να τραβήξει την προσοχή στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική βιομηχανία.

Η Kate Bush, σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, δήλωσε: «Στη μουσική του μέλλοντος, θα ακουστούν οι φωνές μας;» (μέσω BBC). Τα έσοδα από το άλμπουμ θα διατεθούν στην οργάνωση Help Musicians.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει την αλλαγή των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, επιτρέποντας στις AI πλατφόρμες να χρησιμοποιούν και να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους με προστατευμένο περιεχόμενο χωρίς άδεια. Αυτό θα επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων (text/data mining), εκτός αν οι δημιουργοί επιλέξουν να εξαιρεθούν, μια διαδικασία που θεωρείται ανεφάρμοστη για τους περισσότερους.

Ποιοι συμμετέχουν;

Εκτός από τους Albarn, Bush και Lennox, το άλμπουμ περιλαμβάνει συμμετοχές από:

Hans Zimmer, Yusuf/Cat Stevens, Billy Ocean, Ed O'Brien (Radiohead), Riz Ahmed, Tori Amos, Max Richter, μέλη των Radiohead, Bastille, Jamiroquai, The Clash και Mystery Jets

Το tracklist του άλμπουμ σχηματίζει τη φράση: «Η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιήσει την κλοπή μουσικής προς όφελος των εταιρειών AI».

Οι ανησυχίες των καλλιτεχνών

Πολλοί καλλιτέχνες ανησυχούν ότι η χρήση της φωνής τους από την AI θα απειλήσει την καριέρα τους. Όπως επεσήμανε η Kate Bush, είναι ανέφικτο να περιμένει κανείς από χιλιάδες δημιουργούς να "opt-out" μεμονωμένα. Η δημόσια διαβούλευση για τις προτεινόμενες αλλαγές κλείνει σήμερα (25 Φεβρουαρίου 2025).

Η ευρύτερη εικόνα

Η Kate Bush έχει ξαναμιλήσει κατά της AI. Τον Δεκέμβριο, υπέγραψε αναφορά ενάντια στη χρήση μουσικής από AI χωρίς άδεια, μαζί με τους Thom Yorke (Radiohead), Björn Ulvaeus (ABBA), Billy Bragg, Robert Smith (The Cure) και άλλους 11.500 υποστηρικτές.

Ο Paul McCartney έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή του, ζητώντας αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημιουργών.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να μειώσει το εισόδημα των μουσικών κατά 25% μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, πλατφόρμες όπως η Deezer αναφέρουν ότι 10.000 κομμάτια που δημιουργούνται από AI ανεβαίνουν καθημερινά, αποτελώντας το 10% της μουσικής στη πλατφόρμα.

Ο Nick Cave χαρακτήρισε την είσοδο της AI στη μουσική «απίστευτα ανησυχητική», λέγοντας: «Σκοπός της είναι να παρακάμψει τον καλλιτεχνικό αγώνα και να μετατρέψει τη μουσική σε εμπόρευμα».

Το "Is This What We Want?" είναι μια τολμηρή δήλωση ενάντια σε αυτές τις αλλαγές. Μένει να δούμε αν θα κάνει τη διαφορά.