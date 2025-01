Elton John και Selena Gomez υποψήφιοι για Oscar Καλύτερου Τραγουδιού

Lambrini Girls - Who Let The Dogs Out

Οι υποψηφιότητες για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι για τα Όσκαρ του 2025 έχουν ανακοινωθεί. Οι επιλογές της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στην κατηγορία είναι τα "Mi Camino" και "El Mal" από την Emilia Pérez, το "Never Too Late" από το Elton John: Never Too Late, το "The Journey" από το The Six Triple Eight και το "Like a Bird" από το Sing Sing. Η τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, θα ξεφύγει από την παράδοση, μεταδίδοντας πληροφορίες από τα παρασκήνια της δημιουργίας των τραγουδιών αντί για live εκτελέσεις, σύμφωνα με το Variety.

Πιο αναλυτικά, ο Clément Ducol και η Camille είναι υποψήφιοι και για τα δύο τραγούδια της Emilia Pérez (με τον σκηνοθέτη Jacques Audiard να είναι επίσης υποψήφιος για τη συνυπογραφή των στίχων του "El Mal"). Η Diane Warren είναι υποψήφια για το "The Journey" των The Six Triple Eight, ο Abraham Alexander και ο Adrian Quesada των Black Pumas έγραψαν το υποψήφιο κομμάτι του Sing Sing και οι Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt και Bernie Taupin είναι υποψήφιοι για το "Never Too Late".

Οι περσινοί νικητές του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού ήταν η Billie Eilish και οι Finneas, οι οποίοι χάρισαν στην ταινία Barbie το μοναδικό της αγαλματίδιο με το τραγούδι τους "What Was I Made For?".

Μουσική (πρωτότυπο τραγούδι)

Adrian Quesada & Abraham Alexander - Like a Bird (Sing Sing)

Camille, Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón - El Mal (Emilia Pérez)

Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

H.E.R. - The Journey (The Six Triple Eight)

Selena Gomez - Mi Camino (Emilia Pérez)