Οι Linkin Park κυκλοφορούν a capella εκδοχή του νέου άλμπουμ τους From Zero

Οι Linkin Park κυκλοφορούν μια a capella έκδοση του τελευταίου τους άλμπουμ From Zero.

Ο δίσκος που έγινε διαθέσιμος τον Νοέμβριο ήταν ο πρώτος του συγκροτήματος μετά τον θάνατο του frontman Chester Bennington και περιλαμβάνει την νέα τραγουδίστρια του group, Emily Armstrong των Dead Sara.

Πριν από την κυκλοφορία του, το συγκρότημα μοιράστηκε μια σειρά singles συμπεριλαμβανομένων των "Heavy Is The Crown", "The Emptiness Machine", "Over Each Other" και "Casualty" και ξεκίνησε μια σειρά από live εμφανίσεις για την προώθηση του νέου υλικού.

Ο Mike Shinoda μίλησε επίσης για την «κουλτούρα» γύρω από τη νέα σύνθεση των Linkin Park, λέγοντας ότι αισθάνεται ότι είναι η «καλύτερη που είχαν ποτέ» και, παρόλο που ορισμένοι οπαδοί δεν συμφώνησαν με την αντικατάσταση του Bennington, ο Shinoda συνέχισε να διευκρινίζει ότι η κίνηση αυτή «δεν σημαίνει διαγραφή του παρελθόντος».

Τώρα, το συγκρότημα επιβεβαίωσε την κυκλοφορία μιας νέας a capella παραλλαγής του νέου δίσκου, με τίτλο From Zero - A Cappellas.