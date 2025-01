Ακούστε το νέο single των The Horrors "More Than Life"

Οι The Horrors μοιράστηκαν ένα νέο anthemic single με τίτλο "More Than Life".

Το κομμάτι σηματοδοτεί το τέταρτο και πιο πρόσφατο single από το επερχόμενο άλμπουμ του γκρουπ Night Life. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου μέσω της Fiction, καθώς πλησιάζει η 20η επέτειός τους και θα σηματοδοτήσει το έκτο LP για το συγκρότημα.

Με το "More Than Life", ο Faris Badwan και οι συνεργάτες του συνεχίζουν να μπαίνουν σε ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφία των The Horrors.

«Are we losing touch/ With all the things we care about?/ Have we come undone?/ Is there no way to turn around?/ You're always in disguise/ But are you ever satisfied?», τραγουδά υποβλητικά ο frontman στον στοχαστικό πρώτο στίχο που χαρακτηρίζεται από απόκοσμα instrumentals.

Μιλώντας για το νέο κομμάτι, το συγκρότημα εξήγησε ότι ήθελε το τραγούδι να αποτυπώσει μια διαφορετική οπτική του άλμπουμ σε σχέση με τα άλλα πρόσφατα singles.