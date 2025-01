O Michael Stipe των R.E.M ενθαρρύνει τους fans να μποϊκοτάρουν τη META γιατί «προωθεί την ακροδεξιά»

SAULT - Acts Of Faith

Ο frontman των R.E.M. Michael Stipe ενθάρρυνε τον κόσμο να μποϊκοτάρει το Facebook, το Instagram και όλες τις πλατφόρμες που ανήκουν στη Meta λόγω του ρόλου τους στην «προώθηση της ακροδεξιάς στην Αμερική».

Ο τραγουδοποιός πίσω από επιτυχίες όπως τα "Shiny Happy People", "Losing My Religion" και "Everybody Hurts" περιέγραψε λεπτομερώς το σχέδιό του να συμμετάσχει στην εκστρατεία "Lights Out Meta" από τις 19 έως τις 26 Ιανουαρίου. Η εκστρατεία αυτή προϋποθέτει την αποσύνδεση από όλες τις πλατφόρμες Meta, οι οποίες περιλαμβάνουν τα WhatsApp, Threads, Messenger, Metaquest και τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta.

«Θα αποσυνδεθώ για μια εβδομάδα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του. «Παρακαλώ σκεφτείτε να κάνετε το ίδιο, ώστε εταιρείες όπως η Meta να φανταστούν ότι μπορεί να υπάρξουν συνέπειες για τη βοήθεια στην προώθηση της ακροδεξιάς στην Αμερική και παγκοσμίως». Και πρόσθεσε: «Ή μήπως είμαστε τόσο εθισμένοι που δεν μπορούμε να αποσυνδεθούμε ούτε για μία εβδομάδα;».

«Είναι τόσο αηδιαστικό», συνέχισε στη λεζάντα της ανάρτησής του. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα αποχωρήσω για μια εβδομάδα ως μια μορφή διαμαρτυρίας - και μετά θα επιστρέψω και θα αποφασίσω τι θα κάνω από εκεί και πέρα».

Η απόφαση του Stipe να μποϊκοτάρει προσωρινά τη Meta συνέπιπτε με την χθεσινή ορκωμοσία του Trump και έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg ανακοίνωσε ότι η εταιρεία καταργεί ανεξάρτητους «ελεγκτές» γεγονότων στις πλατφόρμες της, αντικαθιστώντας τους με "Community Notes" τύπου X. Αυτό αφήνει την ακρίβεια των αναρτήσεων στην κρίση των χρηστών.

Ο Zuckerberg δήλωσε ότι οι ελεγκτές γεγονότων ήταν «πολύ πολιτικά προκατειλημμένοι» και δήλωσε ότι ήταν «καιρός να επιστρέψουμε στις ρίζες μας γύρω από την ελεύθερη έκφραση». Η κίνηση αυτή έχει δεχθεί εκτεταμένη κριτική και θεωρείται ότι αποτελεί μια προσπάθεια ευθυγράμμισης με την επερχόμενη κυβέρνηση Trump.