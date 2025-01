To "Not like Us" του Kendrick Lamar φτάνει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify

SAULT - Acts Of Faith

Ο Kendrick Lamar ξεκινά το 2025 κάνοντας πανικό, τόσο με θετικό απόηχο όσο και με αρνητικό. Πράγματι, το μεγάλο hit του ράπερ, "Not Like Us", ξεπέρασε επίσημα το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify, μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Από την άλλη το ίδιο hit έχει προκαλέσει ταραχή στον κόσμο της ραπ σκηνής αφού ο Drake μήνυσε τον Lamar για δυσφήμιση στους στίχους του.

Το κομμάτι του Lamar, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024, είχε σκοπό να σηματοδοτήσει το τέλος της πολύκροτης διαμάχης μεταξύ του ίδιου και του Drake (ασχέτως αν δεν το πέτυχε) και έγινε μια μεγάλη επιτυχία για πολύ καιρό, καταλαμβάνοντας την κορυφή του Hot 100 για δύο εβδομάδες.

Παρόλα τα παρατράγουδα, το 2025 πρόκειται να είναι ένα πρωτοποριακό έτος για τον Lamar, ο οποίος θα ανέβει στη σκηνή για το Super Bowl LIX Halftime Show, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2025 στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα. «Η ραπ μουσική εξακολουθεί να είναι το πιο επιδραστικό είδος μέχρι σήμερα», δήλωσε κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης. «Και θα είμαι εκεί για να υπενθυμίσω στον κόσμο το γιατί. Έκαναν το σωστό».

Ο 17 φορές νικητής Grammy θα διεκδικήσει επίσης επτά βραβεία στην τελετή του 2025. Το "Not Like Us" χάρισε υποψηφιότητες στον καλλιτέχνη για τον δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς, το καλύτερο μουσικό βίντεο, την καλύτερη ραπ ερμηνεία και το καλύτερο ραπ τραγούδι.