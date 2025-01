Ο Drake μηνύει για δυσφήμιση τον Kendrick Lamar λόγω των υπαινιγμών του "Not like Us"

Franz Ferdinand - The Human Fear

Ο Drake μηνύει την Universal Music Group (UMG) επειδή κυκλοφόρησε πέρυσι το "Not Like Us" του Kendrick Lamar το οποίο υπαινίσσεται ότι ο Drake και οι ομότεχνοί του είναι «πιστοποιημένοι παιδόφιλοι» που θα έπρεπε «να τεθούν σε επιτήρηση».

Η αγωγή, που κατατέθηκε χθες (15 Ιανουαρίου) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε την κυκλοφορία και την προώθηση του κομματιού, που έχει στίχο για τον Drake "likes 'em young", ως παράδειγμα της «εταιρικής απληστίας που υπερβαίνει την ασφάλεια και την ευημερία των καλλιτεχνών του».

Όπως αναφέρει το Guardian, η μήνυση υποστηρίζει ότι η UMG «ενέκρινε, δημοσίευσε και ξεκίνησε μια εκστρατεία για τη δημιουργία ενός viral hit από ένα ραπ κομμάτι» που είχε ως στόχο «να μεταφέρει τον συγκεκριμένο, αδιαμφισβήτητο και ψευδή πραγματικό ισχυρισμό ότι ο Drake είναι εγκληματίας παιδόφιλος και να υποδείξει ότι το κοινό θα πρέπει να καταφύγει σε αυτοδικία ως απάντηση».

Η μήνυση εφιστά επίσης την προσοχή στο artwork του "Not Like Us", το οποίο είναι μια εικόνα του σπιτιού του Drake στο Τορόντο με δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των σπιτιών των καταγεγραμμένων σεξουαλικών παραβατών. Στη συνέχεια αναφέρεται σε έναν πυροβολισμό που σημειώθηκε έξω από το σπίτι του ράπερ δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του κομματιού.

Ο δικηγόρος Michael J Gottlieb εκπροσωπεί τον Drake στην υπόθεση αυτή. Ο Gottlieb έχει προηγουμένως εκπροσωπήσει τον ιδιοκτήτη μιας πιτσαρίας στην Ουάσινγκτον που έγινε στόχος των συνωμοσιολόγων του «Pizzagate» το 2016, καθώς και εκλογικούς υπαλλήλους που κατηγορήθηκαν ψευδώς από τον Rudy Giuliani ότι ενίσχυσαν μια συνωμοσία κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2020 στις ΗΠΑ για να επηρεάσουν την ψήφο υπέρ του Joe Biden.