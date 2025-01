Το "Young Americans" του David Bowie επανακυκλοφορεί σε επετειακή έκδοση για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του

Ανακοινώθηκε η επανέκδοση του ένατου άλμπουμ του David Bowie Young Americans για την 50η επέτειο του βινυλίου. Η ειδική έκδοση του δίσκου αναμένεται να φτάσει μέσω της Parlophone στις 7 Μαρτίου, την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε η αρχική συλλογή το 1975.

Σύμφωνα με ένα δελτίο Tύπου, η συνέχεια του Diamond Dogs του 1974 είδε τον Bowie «να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες» για άλλη μια φορά, αγκαλιάζοντας αυτό που ονόμαζε «Plastic Soul». Το κλασσικό πλέον single "Fame" (που συνυπογράφουν ο John Lennon και ο τότε κιθαρίστας του Bowie, Carlos Alomar) έδωσε στον εκλιπόντα το πρώτο νούμερο ένα στις ΗΠΑ.

Το άλμπουμ Young Americans - με το ομώνυμο single - ηχογραφήθηκε στα Sigma Sound Studios στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια με μια μπάντα στην οποία συμμετείχαν ο Mike Garson (πλήκτρα), ο αείμνηστος Luther Vandross (φωνητικά) και ο David Sanborn (σαξόφωνο). Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν επίσης στα Electric Lady και Record Plant της Νέας Υόρκης.

YOUNG AMERICANS 50TH ANNIVERSARY VINYL DUE IN MARCH



“Young American, young American, you want the young American...”



DAVID BOWIE YOUNG AMERICANS



50th ANNIVERSARY HALF SPEED MASTERED LP



50th ANNIVERSARY PICTURE DISC LP WITH POSTER



LIMITED EDITION RELEASES



AVAILABLE 7th… pic.twitter.com/6mBuV7tNJK — David Bowie Official (@DavidBowieReal) January 16, 2025

Η tracklist:

SIDE ONE

‘Young Americans’

‘Win’

‘Fascination’

‘Right’

SIDE TWO

‘Somebody Up There Likes Me’

‘Across The Universe’

‘Can You Hear Me’

‘Fame’