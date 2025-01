Ο Robbie Williams teas-άρει νέο άλμπουμ με τους Glenn Hughes και Tony Iommi των Black Sabbath

METAMAN - Vs Dr RAVE

Ο Robbie Williams αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ, το οποίο θα περιλαμβάνει a- list ονόματα της μουσικής σκηνής όπως οι Glenn Hughes και ο Tony Iommi των Black Sabbath.

Συγκεκριμένα, ο Williams μοιράστηκε τα σχέδιά του για νέο υλικό κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του στο NME, στην οποία προωθούσε τη νέα βιογραφική ταινία του, Better Man.

Η ημι-αυτοβιογραφική ταινία, την οποία σκηνοθετεί και συνυπογράφει ο Michael Gracey (The Greatest Showman), έφτασε στις κινηματογραφικές αίθουσες τα Χριστούγεννα και αφηγείται την ιστορία της ζωής και της καριέρας του Williams. Στην ταινία, ο τραγουδιστής απεικονίζεται ως μαϊμού CGI και η πλοκή ταξιδεύει τους θεατές από τις πρώτες μέρες της παιδικής του ηλικίας μέχρι την πρώτη γεύση της επιτυχίας με τη boyband Take That.

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο NME, τόσο ο Williams όσο και ο Gracey μοιράστηκαν πληροφορίες για το πώς γεννήθηκε η ιδέα της ταινίας και γιατί αποφάσισαν να απεικονίσουν τον τραγουδιστή ως μαϊμού CGI. Αργότερα στη συζήτηση, ωστόσο, αναφέρθηκαν στο νέο υλικό και στις φήμες που κυκλοφορούν ότι ο κιθαρίστας των Black Sabbath, Tony Iommi, θα εμφανιστεί σ' ένα νέο κομμάτι με τίτλο "Rocket".

Οι εικασίες σχετικά με το κομμάτι έχουν ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο ντράμερ και μουσικός διευθυντής του Williams, Karl Brazil, μίλησε για το τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει προς το παρόν στο podcast Percussion Discussion και μοιράστηκε τα νέα της συνεργασίας.

«Έχει ένα άλμπουμ που θα ακολουθήσει και πάνω στο οποίο δουλεύουμε», είχε πει τότε ο Brazil. «Δουλεύει με διάφορους ανθρώπους, αλλά είχα την τύχη να κάνω μερικά τραγούδια μαζί του. Έχουμε κάνει ένα κομμάτι που λέγεται 'Rocket' με τον Tony [Iommi], το οποίο είναι πολύ τυχαίο», πρόσθεσε. Μοιράστηκε ότι το τραγούδι είναι «υπέροχο» και «ένα ροκ και πολύ ωραίο».

