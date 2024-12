Αποκλειστικό: Δείτε ένα featurette από την νέα βιογραφική ταινία για τον Robbie Williams "Better Man"

Έρχεται στους κινηματογράφους στις αρχές της νέας χρονιάς και είναι η πιο «παλαβή» και αναπάντεχη βιογραφική ταινία που έχει γίνει ποτέ για μουσικό! Ο λόγος για το Better Man του Michael Gracey, μια βιογραφική ταινία για το συναρπαστικό ταξίδι του Robbie Williams από τους Take That στην επιτυχημένη σόλο καριέρα, η οποία έχει για πρωταγωνιστή της όχι τον ίδιο τον Robbie ή κάποιον ηθοποιό που του μοιάζει, αλλά μία... μαΐμού! Πώς πάρθηκε μια τέτοια τρελή σκηνοθετική απόφαση; Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με το αγαπημένο του ελληνικού κοινού "Me & My Monkey".

Να πώς έγιναν τα πράγματα: Η φιλία του Robbie Williams και του Michael Gracey ξεκίνησε όσο ο δεύτερος βρισκόταν στη διαδικασία παραγωγής της ταινίας The Greatest Showman. Κάθε φορά που ο Hugh Jackman, πρωταγωνιστής της ταινίας, αναφερόταν στο ρόλο του, συνήθιζε να τον παρομοιάζει με τον Robbie Williams. Ο Gracey συναντήθηκε με τον Williams για να ζητήσει τη συμβουλή του, αλλά σύντομα έγιναν φίλοι και άρχισαν να περνούν πολύ χρόνο μαζί. Στις συναντήσεις τους, ο Robbie Williams εξιστορούσε εμπειρίες από τη ζωή του με τρόπο που συνεπήρε τον Gracey, οπότε εκείνος άρχισε να τις ηχογραφεί.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παραδέχεται γελώντας πως για τις ανάγκες της ταινίας αποκάλυψε πολλά περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε, παρουσιάζοντας τις όμορφες, αλλά και τις άσχημες, τις πιο σκληρές πτυχές της ζωής του. Μάλιστα, όπως παρατήρησε ο Gracey ακούγοντας ξανά και ξανά τις ηχογραφήσεις, ο Williams αναφερόταν πάρα πολύ συχνά στον εαυτό ως «μαϊμού», δίνοντας την έμπνευση στον Gracey να τον αποτυπώσει με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο. «Δεν θα ήταν υπέροχο να τον αναπαραστήσω ως μαϊμού στην ταινία;», αναρωτήθηκε ο Gracey. «Ο Robbie αφηγείται την ιστορία -όπως μου την έλεγε εμένα στις συναντήσεις μας- και έτσι βλέπει τον εαυτό του», σχολιάζει ο Gracey. Κάπως έτσι πάρθηκε τελικά η τολμηρή απόφαση ο Robbie Williams να απεικονίζεται στη διάρκεια όλης της ταινίας ως ψηφιακή μαϊμού!

Το αποτέλεσμα; Μία εκθαμβωτικά πρωτότυπη, εκπληκτικά χορογραφημένη και συναισθηματικά συναρπαστική ταινία που αφήνει άφωνους όλους τους θεατές και κριτικούς παγκοσμίως!

Δείτε αποκλειστικά στο Avopolis ένα featurette από το Better Man και ραντεβού στις αίθουσες στις 2 Ιανουαρίου.

Δείτε το trailer του Better Man:

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η ταινία αποτυπώνει την άνοδο, την πτώση και την αναγέννηση του Ρόμπι Γουίλιαμς, ενός εκ των εμπορικότερων καλλιτεχνών της βρετανικής μουσικής σκηνής. Εμπνευσμένος από προσωπικά βιώματα του αγαπημένου δημιουργού, ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος της ταινίας Μάικλ Γκρέισι (“The Greatest Showman”), υπόσχεται μια κινηματογραφική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμιά άλλη!

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μάικλ Γκρέισι και τα ψηφιακά εφέ η κορυφαία εταιρεία του χώρου Weta (“Avatar”, “Άρχοντας των Δαχτυλιδιών”). Με τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Τζόνο Ντέιβις (“Kingsman: Μυστική Υπηρεσία”), τον βραβευμένο με BAFTA® Στιβ Πέμπερτον (“Inside No.9”, “Killing Eve”) και την υποψήφια για BAFTA® Άλισον Στέντμαν (“The Kings Man”).

2 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους από την THE FILM GROUP.