To νέο άλμπουμ των Snoop Dogg και Dr. Dre είναι εδώ

Τριάντα ένα χρόνια μετά την άφιξη του εμβληματικού άλμπουμ τους, Doggystyle, ο Snoop Dogg και ο Dr. Dre συνεργάστηκαν ξανά. Tο νέο άλμπουμ του Snoop σε παραγωγή Dre, Missionary, έφτασε επιτέλους.

Έχοντας κυκλοφορήσει μέσω των Death Row, Aftermath Entertainment και Interscope, το Missionary είναι μια πραγματικά Snoop υπόθεση, με ανανεωμένα beats σε στυλ G-Funk, λυρικό παιχνίδι λέξεων, αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια του ράπερ και αναπάντεχα guest όπως οι St.5, Method Man, Jelly Roll, Tom Petty και πολλοί άλλοι.

Για το σκοπό αυτό, το Missionary είναι γεμάτο με πολλές απροσδόκητες στιγμές. Στο "Another Part of Me" με το Sting, θα ακούσετε τον frontman των Police να παραδίδει ανατρεπτικούς στίχους όπως «From the jump on the run, man, I walk away/ I'm the one, give a fuck what they were to say». Στο "Last Dance with Mary Jane", ο Snoop και ο Jelly Roll ανταλλάσσουν «εμπειρίες» για το πώς «έχουν δει κάποια πράγματα».