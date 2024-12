Το χαμένο τραγούδι της Kylie Minogue με τον Prince "Baby Doll" διέρρευσε μετά από 32 χρόνια!

The Bonnie Nettles - First In / First Out

Μια ξεχασμένη μουσική συνεργασία της Kylie Minogue και του Prince με τίτλο "Baby Doll" εμφανίστηκε στο διαδίκτυο 32 χρόνια μετά τη δημιουργία της.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε το 1992 όταν η Minogue συνάντησε τον Prince στα παρασκήνια μετά το show του Diamonds and Pearls στο Earls Court. Η καλλιτέχνιδα ρώτησε τότε τον Prince πάνω σε τι εργαζόταν και αργότερα εκείνος την κάλεσε στο φημισμένο στούντιό του, Paisley Park στη Μινεάπολη.

Η funk έκδοση που κυκλοφόρησε στο YouTube περιλαμβάνει στίχους της ίδιας της καλλιτέχνιδας που η Minogue επιβεβαίωσε ότι περιλαμβάνονταν στο τραγούδι το 2018: "Let me be your baby doll, sugar and spice and all things nice/ Let me be your paradise". Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Prince φέρεται να ρώτησε την Kylie Minogue ενώ οι δυο τους βρίσκονταν στο στούντιο «Πού είναι οι στίχοι σας;».

Εκείνη τη στιγμή, η Minogue δεν έγραφε στίχους, αλλά συγκέντρωσε μερικούς για τον Prince για να δημιουργήσει ένα κομμάτι. Στη συνέχεια, το demo στάλθηκε σε μορφή κασέτας στη διεύθυνση της Minogue, αλλά έκτοτε χάθηκε.

Η Minogue έχει μιλήσει για την ύπαρξη του κομματιού σε συνεντεύξεις για χρόνια και έχει αναφέρει ότι η δισκογραφική της δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα ότι θα αναλάμβανε πλήρως την παραγωγή ο Prince, οπότε δεν κατάφερε ποτέ να το ηχογραφήσει. Ανέφερε επίσης ότι η Prince Estate μπορεί επίσης να έχει ένα αντίγραφο.

https://www.youtube.com/watch?v=GyDixuuqXA0