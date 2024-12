Ο Timothée Chalamet μοιράζεται δύο διασκευές του σε τραγούδια του Bob Dylan από την ταινία "A Complete Unknown"

Kim Deal - Nobody Loves You More

Πριν από την κυκλοφορία της νέας βιογραφικής ταινίας του Bob Dylan A Complete Unknown, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου, ο πρωταγωνιστής της, Timothée Chalamet μοιράστηκε δύο διασκευές τραγουδιών του Dylan που λειτουργούν ως soundtrack της ταινίας: "Like a Rolling Stone" και "The Girl From the North Country".

Τα δύο single σηματοδοτούν τις πρώτες επίσημες κυκλοφορίες από τα soundtrack της ταινίας μετά από μια γρήγορη ματιά στην ερμηνεία του Chalamet για το "Subterranean Homesick Blues" τον Οκτώβριο. Η επίσημη λίστα των soundtrack θα κυκλοφορήσει στις 25 Δεκεμβρίου και αποτελείται από διάφορες διασκευές που τραγουδά το cast του A Complete Unknown. Τα ονόματα των κομματιών δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Η διασκευή του Chalamet στο "Like a Rolling Stone" είναι σίγουρα μια πιστή απόδοση της μελωδίας του Dylan που αγαπήθηκε πολύ, αν και η φωνή του Chalamet είναι γενικά πιο βαθιά από αυτή του Dylan. Παρόλα αυτά, ο ηθοποιός έχει σχεδόν πετύχει τον μοναδικό ρυθμό και τα μοτίβα ομιλίας του τραγουδοποιού.