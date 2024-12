Ακούστε το νέο single των The Darkness "Ι hate myself"

Kim Deal - Nobody Loves You More

Share this

Οι The Darkness κυκλοφόρησαν το single "I Hate Myself" από το επερχόμενο άλμπουμ τους Dreams on Toast, που θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι λίγο παραπλανητικός, καθώς η μελωδία είναι θετικά αισιόδοξη αφού είναι μια «χαρούμενη, θορυβώδης γιορτή της απέχθειας του εαυτού» όπως την περιέγραψε ο τραγουδιστής Justin Hawkins. Είναι γεμάτη από punk-rock power συγχορδίες και μεγάλα hooks. Το φαλτσέτο με την υπογραφή του Hawkins απογειώνεται κατά τη διάρκεια του ρεφρέν.

«Νομίζω ότι χωρίς τύψεις μπορούμε να μάθουμε λιγότερα από τις εμπειρίες μας – το να τις αρνούμαστε σημαίνει ότι αρνούμαστε στον εαυτό μας μια ευκαιρία να αναπτυχθεί», είπε ο τραγουδιστής [μέσω ενός δελτίου Tύπου]. «Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε αυτή τη συγκινητική ωδή στις τύψεις με την ελπίδα να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη και η ιστορία να μην επαναληφθεί».

Οι The Darkness των οποίων το single "I Believe in a Thing Called Love" έφτασε στο Νο. 1 στο ροκ chart του iTunes φέτος χάρη στην Taylor Swift θα υποστηρίξουν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ με μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο του 2025.