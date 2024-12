Ακούστε το νέο single της Miley Cyrus "Beautiful That Way" για την νέα ταινία της Pamela Anderson

Kim Deal - Nobody Loves You More

Η Miley Cyrus κυκλοφόρησε ένα νέο single, το "Beautiful That Way", που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε για τη νέα ταινία της Pamela Anderson με τίτλο The Last Showgirl.

Το The Last Showgirl, σε σκηνοθεσία Gia Coppola, παρακολουθεί τη ζωή μιας έμπειρης showgirl (που ενσαρκώνει η Pamela Anderson) και προσπαθεί να βρει τα νέα πατήματά της στη ζωή μετά το κλείσιμο της μακροχρόνιας καριέρας της στο Λας Βέγκας.

Η μπαλάντα της Cyrus, που συνυπογράφουν οι Lykke Li και Andrew Wyatt και έχει προταθεί για Χρυσή Σφαίρα στο Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι κάνει μια τρυφερή εξερεύνηση στο χαμένο αίσθημα. Το τραγούδι περιέγραψε η Cyrus στο Variety ως μια ηχητική «επιστολή αγάπης» προς την ταινία.

Η Cyrus μοιράστηκε επίσης με το Variety τον θαυμασμό της για την Anderson: «Η Pamela είναι βαθιά ριζωμένη στις πρώτες μου αναμνήσεις με τη μητέρα μου», είπε η καλλιτέχνιδα. «Και οι δύο λατρεύαμε την Pam και εξακολουθούμε να λατρεύουμε. Πήρα τη συγκίνηση που έχω για εκείνες τις στιγμές με τη μαμά μου τις λίγες φορές που περάσαμε με την Pam. Σκέφτηκα πολύ τι σημαίνει αυτή η ταινία για εκείνη όχι μόνο ως ηθοποιό αλλά ως το ξεχωριστό άτομο που είναι».