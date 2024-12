Ο Damiano David των Måneskin ξεκινά solo περιοδεία

Kim Deal - Nobody Loves You More

Ο Damiano David συνεχίζει την αναζήτηση του δικού του μουσικού εαυτού πέρα από τους Måneskin καθώς ανακοίνωσε μια solo παγκόσμια περιοδεία για το 2025 που θα ξεκινήσει το επόμενο φθινόπωρο.

Η πρώτη solo περιοδεία του Ιταλού ρόκερ θα περιλαμβάνει σταθμούς στην Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Ασία τον επόμενο χρόνο. Θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου στο COS Torwa στη Βαρσοβία της Πολωνίας και έπειτα ο καλλιτέχνης θα κάνει στάσεις σε πόλεις της Ευρώπης όπως το Βερολίνο, το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη πριν παίξει στο London's Roundhouse στις 28 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο David θα δώσει μουσικά shows στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, πριν κατευθυνθεί προς το Τόκιο και την Οσάκα τον Οκτώβριο. Από εκεί, θα μεταβεί στη Νότια Αμερική και τις ΗΠΑ, όπου θα ολοκληρώσει τη σειρά των live ραντεβού του τον Νοέμβριο.

Σεπτέμβριος

11 – Poland, Warsaw – COS Torwar

13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall

15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live

17 – Germany, Cologne – Palladium

21 – Spain, Barcelona – Razzmatazz

22 – Spain, Madrid – La Riviera

26 – France, Paris – Zénith Paris – La Villette

28 – UK, London – Roundhouse

Οκτώβριος

2 – Belgium, Brussels – Forest National Club

4 – Switzerland, Zurich – Halle622

7 – Italy, Milan – Unipol Forum

11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport

22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

24 – Australia, Melbourne – Forum

27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Νοέμβριος

7 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

9 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry

21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

23 – USA, San Francisco – The Masonic

25 – USA, Los Angeles – The Wiltern

29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Δεκέμβριος

2 – Canada, Toronto – HISTORY

4 – Canada, Montreal – MTELUS

6 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

8 – USA, New York – Brooklyn Paramount

16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring