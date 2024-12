Με το νέο της single "Roots" η Emeli Sandé επιστρέφει στις ρίζες της

Kim Deal - Nobody Loves You More

Η Σκωτσέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ανακοίνωσε νέο single αφού πρόσφατα ολοκλήρωσε μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις και κυκλοφόρησε το πέμπτο της στούντιο άλμπουμ, How Were We to Know, στις 17 Νοεμβρίου 2023.

Μετά τη συνεισφορά της στο The Endless Colored Ways: The Songs of Nick Drake με μια ερμηνεία του "One of This Things First", η Sandé μοιράζεται τώρα το "Roots". Το τραγούδι μοιάζει σαν μια δήλωση της επανασύνδεσής της με τη μουσική και την προσωπική της ύπαρξη ως μουσικός.

Τους στίχους του τραγουδιού επιμελήθηκαν οι Emeli Sandé και Ollie Green ενώ το "Roots" είναι διαθέσιμο για streaming στις 29 Νοεμβρίου, σε διανομή από την Venus Records.

Ενώ το τελευταίο της άλμπουμ έφτασε στο Νο.49 στο UK Albums Chart και απέσπασε ανάμεικτες κριτικές, το "Roots" σηματοδοτεί την καλλιτεχνική εξέλιξη της Sandé, προσφέροντας στους θαυμαστές μια γεύση από το διαρκές πάθος και την αυθεντικότητά της.