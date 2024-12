Οι The Cure θα κυκλοφορήσουν τη μεγάλη τους συναυλία στο Troxy του Λονδίνου ως live άλμπουμ

Οι Cure συνεχίζουν να δίνουν υλικό στους fans από το τελευταίο τους άλμπουμ. Το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει αυτόν τον μήνα το live show που έδωσαν στο Troxy για την παρουσίαση του Songs Of A Lost World, ως live άλμπουμ.

Με τίτλο Songs Of A Live World Troxy London MMXXIV, το live άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε πολλές φυσικές μορφές στις 13 Δεκεμβρίου μέσω της Fiction/Polydor και όλα τα δικαιώματα του συγκροτήματος θα γίνουν δωρεά στη φιλανθρωπική οργάνωση War Child.

Εκτός από την έκδοση που περιέχει ένα single CD και ένα single clear βινυλίου LP, θα υπάρχει πλέον μια διπλή έκδοση CD, μονό και διπλό LP red βινυλίου και ένα διπλό LP που θα περιλαμβάνει μια instrumental έκδοση του άλμπουμ η οποία αναμένεται στις 14 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το show πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου στο Troxy του Λονδίνου μπροστά σε 3000 fans και μεταδόθηκε δωρεάν στο YouTube σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα.

H tracklist:

Alone

And Nothing Is Forever

A Fragile Thing

Warsong

Drone:Nodrone

I Can Never Say Goodbye

All I Ever Am

Endsong