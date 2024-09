Katy Perry: «Στην πυρά» για το νέο της άλμπουμ "143"

Die Arkitekt – The Death of Postmodernism

Η Katy Perry παρουσίασε το 6ο άλμπουμ της με τίτλο 143, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.

Το 143, που είναι κωδικός για το "I love you", σηματοδοτεί το πρώτο άλμπουμ της pop artist μετά το Smile του 2020, το οποίο έφτασε στο Νο. 5 του Billboard 200. Το έργο περιλαμβάνει στο σύνολο 12 τραγούδια μεταξύ των οποίων προηγούμενα singles που ήρθαν στο φως, όπως τα "Woman's World" και "Lifetimes" καθώς και συνεργασίες με τους Doechii και 21 Savage στα singles "I'm His He's Mine" και "Gimme Gimme", αντίστοιχα.

«Ήθελα να δημιουργήσω ένα τολμηρό, πληθωρικό, πανηγυρικό dance-pop άλμπουμ με τη συμβολική 143 αριθμητική έκφραση της αγάπης ως διαχρονικό μήνυμα», μοιράστηκε προηγουμένως η Perry σε μια δήλωση σχετικά με το έργο της. Στο TikTok, πρόσθεσε «Το 143 είναι πραγματικά ένα χορευτικό πάρτι. Όλοι οι fans είναι καλεσμένοι. Είναι υψηλή η ενέργειά του, πολλή η αγάπη για τη δημιουργία του, μια καλοκαιρινή, σέξι διάθεση, για όλους εσάς».

Παρόλα αυτά το άλμπουμ έχει προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα καθώς πολλές είναι οι αρνητικές κριτικές που κατηγορούν το άλμπουμ ότι αναμασάει παλαιότερες δημιουργίες της καλλιτέχνιδας, έχει κακοφτιαγμένους στίχους αλλά κυρίως, για το "Woman's world" που προέκυψε από τη συνεργασία με τον Dr Luke, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για σεξουαλική παρενόχληση.

Το tracklist του 143:

1. Woman's world

2. Gimme gimme (ft. 21 savage)

3. Gorgeous (ft. Kim petras)

4. I'm his, he's mine (ft. Doechii)

5. Crush

6. Lifetimes

7. All the love

8. Nirvana

9. Artificial (ft. Jid)

10. Truth

11. Wonder

12. Has a heart