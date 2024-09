Με την country φλερτάρει η Gwen Stefani στο νέο της single "Somebody Else's"

Η Gwen Stefani μοιράστηκε το "Somebody Else's", ένα νέο, αρκετά "country" single που θα συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ της Bouquet.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει μέσω instagram ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ μετά από επτά χρόνια. "«Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ μου, Bouquet, θα είναι σε πλήρη "άνθιση" στις 15 Νοεμβρίου», δήλωσε στο capion της δημοσίευσής της.

Λίγες μέρες μετά, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε το πρώτο single του άλμπουμ της με το οποίο κάνει βουτιά στον κόσμο της country για πρώτη φορά. Το "Somebody Else's" είναι ένα αισιόδοξο τραγούδι χωρισμού, καθώς η Stefani τραγουδά το "You're Somebody's Others and it does not break as my heart", σ' έναν soft western ρυθμό.

Η ενασχόληση της Stefani με την country μουσική συμβαίνει στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τάσης των ποπ σταρ να υιοθετούν το είδος φέτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Beyoncé που κυκλοφόρησε το εμπνευσμένο από την country Cowboy Carter νωρίτερα φέτος αλλά και ο Post Malone βυθίστηκε στο είδος για το άλμπουμ του F-1 Trillion.