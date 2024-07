Ο Jack White επιστρέφει με έναν δίσκο-έκπληξη

Zoe Efstathiou - Edge of Chaos - Solo Piano

Έναν δίσκο-έκπληξη κυκλοφόρησε ο Jack White, ο οποίος είναι διαθέσιμος μόνο μέσα από τα καταστήματα της δικής του Third Man Records . Η δισκογραφική διαθέτει καταστήματα στο Nashville, το Detroit και το Λονδίνο. Σύμφωνα με τη σελίδα της Third Man του Λονδίνου στο Instagram, το album θα ήταν διαθέσιμο μόλις στις 19 Ιουλίου στο φυσικό κατάστημα, με τον White ωστόσο να ενθαρρύνει τώρα τους τυχερούς που το αγόρασαν να μοιραστούν τη μουσική του ανεβάζοντάς την online.

Το βινύλιο του βραβευμένου καλλιτέχνη δεν διαθέτει τίτλο ή κάποιο artwork. Ένας fan που πρόλαβε να αγοράσει τον δίσκο έκανε λόγο για «stripped down blues rock» ως προς το περιεχόμενό του, με επτά κομμάτια στη Side A και έξι ακόμη στη Side B του. Η κυκλοφορία διαθέτει επίσης χαρακτικά που έγραφαν «Heaven and Hell» και «Black and Blue».

Οι προηγούμενες κυκλοφορίες του White ήταν τα solo albums Fear of the Dawn και Entering Heaven Alive, τα οποία κυκλοφόρησαν το 2022. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ως προς τον νέο του δίσκο.