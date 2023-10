Και ισοφαρίζει με τους Stevie Wonder και Janet Jackson στην ένατη θέση καλλιτεχνών με τα περισσότερα No. 1 κομμάτια στο Billboard Hot 100!

Για 10η φορά στην καριέρα της κατέκτησε η Taylor Swift το No. 1 του Billboard Hot 100 chart με το “Cruel Summer”, ισοφαρίζοντας με τους Stevie Wonder και Janet Jackson στην ένατη θέση καλλιτεχνών με τα περισσότερα No. 1 κομμάτια στο θρυλικό chart. Η ίδια έχει φυσικά να διανύσει μεγάλο δρόμο για να ξεπεράσει τους Beatles που βρίσκονται στην πρώτη θέση, με 20 No. 1 singles τους να έχουν κατακτήσει την κορυφή στο παρελθόν. Στη δεύτερη θέση φιγουράρει η Mariah Carey με 19 κομμάτια της, ενώ στη συνέχεια βρίσκουμε τη Rihanna με 14.

Αν και το “Cruel Summer” κυκλοφόρησε κανονικά στον δίσκο Lover του 2019, αυτό πήρε μια νέα ώθηση το περασμένο καλοκαίρι χάρη στην άκρως επιτυχημένη Eras Tour και τη συνοδευτική της ταινία. Το track είχε ξεκινήσει την πορεία του στο No. 29 του Hot 100 chart στις 7 Σεπτεμβρίου του 2019, για να πέσει στο No. 71 την επόμενη εβδομάδα προτού εξαφανιστεί. Να όμως που τα πράγματα ανατρέπονται!

Η Swift έσπασε τον περασμένο Ιούλιο το ρεκόρ γυναίκας καλλιτέχνη με τα περισσότερα No. 1 albums, εκθρονίζοντας τη Barbra Streisand που κατείχε προηγουμένως τον τίτλο. Η ίδια έγινε και η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα με τέσσερις δίσκους της στο top 10 την ίδια στιγμή από το 1966 και έπειτα (χάρη στους δίσκους Folklore, Lover, Midnights και Speak Now (Taylor’s Version)), αλλά και η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τέσσερις δίσκους της στο top 10 ever.

Η Eras Tour αναμένεται να συνεχιστεί και το 2024, ενώ η σχετική ταινία έχει μέχρι στιγμής έσοδα $126 εκατομμυρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μόλις λίγο χρονικό διάστημα.