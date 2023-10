Όλα όσα έχουν γίνει γνωστά για το επικείμενο People Who Aren’t There Anymore

Οι Future Islands ανακοίνωσαν μόλις τις λεπτομέρειες για το νέο τους άλμπουμ, People Who Aren’t There Anymore που θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιανουαρίου 2024. Το έβδομο άλμπουμ του συγκροτήματος - Samuel T. Herring (φωνητικά, στίχοι), William Cashion (μπάσο, κιθάρες), Gerrit Welmers (keyboards, programming), και Michael Lowry (ντραμς) - έρχεται δύο χρόνια μετά το As Long As You Are. Με το People Who Aren’t There Anymore ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο για τους Future Islands, οι οποίοι αν και δημιουργήθηκαν πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, συνεχίζουν να προκαλούν τους εαυτούς τους αλλά και ο ένας τον άλλο.

Σε αυτό το άλμπουμ προσφέρουν μερικά από τα πιο εμπνευσμένα και συγκλονιστικά κομμάτια τους καθώς επέλεξαν να εκφράσουν μια εσωτερικότητα, κάνοντας το αντίθετο από κάθε άλλη φορά: αφιερώνοντας χρόνο, κάνοντας κάθε ανάσα, κάθε συλλαβή, κάθε κρότο να μετράει. Το αποτέλεσμα αποτελεί μια ισχυρή, καθοριστική δήλωση από μια ομάδα μουσικών που έχουν κάνει το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας τους.

Μαζί με την ανακοίνωση, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και ένα ακόμη single μέσα από το άλμπουμ, το “The Tower”, που συνοδεύεται από ένα video υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Jonathan van Tulleken (Top Boy, Shogun). Αυτό είναι το δεύτερο project για το οποίο συνεργάζονται ο van Tulleken και ο Herring. Συνεργάστηκαν ξανά για τη σειρά του Apple TV, “The Changeling”, που προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Το “The Tower” έρχεται μετά από τα singles ‘Deep In The Night’, ‘King of Sweden’ και ‘Peach’ που περιλαμβάνονται επίσης στο “People Who Aren’t There Anymore”.

Η παραγωγή του People Who Aren’t There Anymore έγινε από τους Future Islands και το Steve Wright που έκανε και τις μίξεις μαζί με τον Chris Coady (ο οποίος συνεργάζεται ξανά με το συγκρότημα έπειτα από Singles του 2014).

Το People Who Aren’t There Anymore θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιανουαρίου 2024 και θα είναι διαθέσιμο ψηφιακά, σε CD, κασσέτα και διάφορες εκδόσεις βινύλιο (standard back vinyl, transparent vinyl and yellow & black ‘yolk’ vinyl with alternative artwork).

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΤΗΕ TOWER

https://futureislands.ffm.to/thetower

PRE ORDER ALBUM

https://futureislands.ffm.to/pwata

Κυκλοφορεί από την 4AD με την υποστήριξη της The Hubsters