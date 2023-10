Την επανακυκλοφορία του ντεμπούτου δίσκου τους ανακοίνωσαν οι Violent Femmes με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την πρώτη του κυκλοφορία. Η deluxe κυκλοφορία σε διπλό CD και ψηφιακά formats θα γίνει διαθέσιμη την 1η Δεκεμβρίου από την Craft Recordings, ενώ το τετραπλό LP box set θα κυκλοφορήσει σε limited κόπιες (5,000 για την ακρίβεια) στις 9 Φεβρουαρίου του 2024.

Πέρα από το remastered audio του original album — με κλασικά κομμάτια όπως τα “Blister in the Sun”, “Kiss Off”, “Add It Up” και “Prove My Love” — η deluxe edition του Violent Femmes θα περιλαμβάνει σπάνια demos, B-sides και ηχογραφήσεις από live ερμηνείες του αγαπημένου συγκροτήματος στη Νέα Υόρκη και το Milwaukee. Τόσο οι CD όσο και οι LP εκδοχές του δίσκου θα περιλαμβάνουν νέα liner notes του δημοσιογράφου και senior editor του Rolling Stone, David Fricke, με συνεντεύξεις με τα μέλη των Violent Femmes, Gordon Gano, Brian Ritchie και Victor DeLorenzo.

Για να συνοδεύσει την ανακοίνωση του δίσκου, ο Brian Ritchie μοιράστηκε μια δήλωση σχετικά με την 40η επέτειο του άλμπουμ. «Συχνά με σταματούν στο δρόμο άνθρωποι που μου λένε «Το άλμπουμ σου μου άλλαξε τη ζωή» ή κάποια παραλλαγή της φράσης. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω «Ποιο άλμπουμ;» γιατί υπονοείται ότι μιλούν για το πρώτο», ανέφερε ο ίδιος. «Το παράξενο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κυμαίνονται από την πρώιμη εφηβεία έως τους εβδομηντάρηδες και όλοι έχουν την ίδια μαρτυρία».

Ο ίδιος συνεχίζει: «Μερικές φορές η μουσική είναι κάτι περισσότερο από έναν ευχάριστο ήχο που διασκεδάζει. Παίρνει μεγαλύτερο νόημα. Πολλές γενιές έχουν βρει τα τραγούδια που είναι σχετικά με τις καταστάσεις της ζωής τους. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι έκαναν σεξ για πρώτη φορά ακούγοντάς το (κάτι που το βρίσκω φρικτό αλλά ΟΚ) και κάποιος άλλος μου είπε ακόμη ότι «Με συνέλαβαν ακούγοντας τη μουσική σου». Ουάου».

Ως preview της κυκλοφορίας, οι Violent Femmes μοιράστηκαν μια ζωντανή ηχογράφηση του "Gone Daddy Gone" που περιλαμβάνει έναν πλήρη στίχο από το κομμάτι του Willie Dixon του 1954 "I Just Want to Make Love to You" (αρχικά ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters). Αυτή προέρχεται από συναυλία τους τον Ιανουάριο του 1983 στο Folk City της Νέας Υόρκης.

Οι Violent Femmes βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο φθινοπωρινό σκέλος της βορειοαμερικανικής περιοδείας τους και παίζουν το ντεμπούτο LP τους ολόκληρο σε κάθε τους εμφάνιση.

https://youtu.be/XE2PMUWcY4w

Violent Femmes (Deluxe Edition) Artwork:

Violent Femmes (Deluxe Edition) Tracklist:

Disc 1

Blister in the Sun Kiss Off Please Do Not Go Add It Up Confessions Prove My Love Promise To the Kill Gone Daddy Gone / I Just Want to Make Love To You Good Feeling Ugly Gimme the Car

Disc 2