Με τον 25ο δίσκο της καριέρας τους επιστρέφουν οι πολυμήχανοι King Gizzard & the Lizard Wizard, οι οποίοι και έδωσαν τώρα στη δημοσιότητα ένα video για τα νέα τους κομμάτια με τίτλο “Theia”, “The Silver Cord” και “Set”. Ο δίσκος που φέρει τον τίτλο The Silver Cord θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου και είναι το follow-up του PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο.

Ο νέος δίσκος θα γίνει διαθέσιμος σε standard και extended εκδοχές και σύμφωνα με τον Stu Mackenzie του συγκροτήματος «έχει κατασκευαστεί για να τεστάρει τα όρια της προσοχής των ανθρώπων όταν ακούνε μουσική».

The Silver Cord:

01 Theia

02 The Silver Cord

03 Set

04 Chang’e

05 Gilgamesh

06 Swan Song

07 Extinction