Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή ο μπασίστας και συνιδρυτής των Screaming Trees, Van Conner.

Η είδηση του θανάτου του Conner γνωστοποιήθηκε από τον αδερφό του, Gary Lee, ο οποίος ήταν επίσης από τα άτομα που ίδρυσαν το συγκρότημα μαζί με τον επίσης εκλιπόντα Mark Lanegan. Ο ίδιος έγραψε στα social media στις 18 Ιανουαρίου: «Ο Van Conner, μπασίστας και στιχουργός των Screaming Trees πέθανε χθες το βράδυ έπειτα από εκτεταμένη ασθένεια στα 55 του χρόνια. Ήταν η πνευμονία που τον νίκησε στο τέλος. Υπήρξε ένας από τους κοντινότερους φίλους που είχα ποτέ και τον αγάπησα βαθιά. Θα μου λείπει για πάντα».

Ο Lee είχε προηγουμένως μοιραστεί στο Facebook ότι ο αδερφός του δεν ήταν ιδιαίτερα καλά, μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο θάνατος του Van Conner έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά από αυτόν του Mark Lanegan, ο οποίος πέθανε στο σπίτι του στο Killarney της Ιρλανδίας στις 22 Φεβρουαρίου σε ηλικία 57 ετών.

Οι αδερφοί Conner, ο Lanegan και ο drummer, Mark Pickerel, σχημάτησαν τη μπάντα των Screaming Trees στο Ellensburg το 1984. Αν και έγιναν ευρύτερα γνωστοί ως εκπρόσωποι της grunge, οι ίδιοι υπήρξαν πρωτοπόροι και της hard rock και ψυχεδελικής μουσικής.

Κυκλοφόρησαν αρκετά EPs μέχρι που τελικά υπέγραψαν συμβόλαιο με την SST Records, κυκλοφορώντας τον δεύτερο δίσκο τους, Even If And Especially When το 1987. Το 1990 υπέγραψαν στην Epic Records, κυκλοφορώντας το major label ντεμπούτο τους, Uncle Anesthesia, σε συμπαραγωγή του Chris Cornell των Soundgarden.

Η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία ήρθε με το single “Bed Of Roses”, ενώ ο πιο εμπορικός δίσκος τους ήταν το Sweet Oblivion του 1992. Σε αυτό, lead single υπήρξε το άκρως επιτυχημένο “Nearly Lost You”, το οποίο και συμπεριλήφθηκε τότε στο soundtrack της επίσης επιτυχημένης ταινίας του Cameron Crowe, Singles.

Έπειτα από διάλειμμα λίγων ετών κυκλοφόρησαν το 1996 το Dust. Εξαιτίας διαρκών εντάσεων στο συγκρότημα, το 2000 ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους.

Το 2011, οι Screaming Trees κυκλοφόρησαν το ακυκλοφόρητο μέχρι τότε άλμπουμ τους, Last Words: The Final Recordings.

Τον Van Conner αποχαιρέτησαν στα κοινωνικά μέσα πλήθος μουσικών και άλλων δημοσίων προσώπων. Δείτε μερικά από τα tributes τους πιο κάτω.

RIP Van Conner, bassist and cofounder of the mighty Screaming Trees of Ellensburg, Washington.https://t.co/rkCxfqZ1Ia — Michael Azerrad (@michaelazerrad) January 18, 2023

💔Rest in Peace and Power to one of the very greatest, a true gentleman and great songwriter/musician Van Conner you will be dearly missed by so many. Love to you forever.#VanConner pic.twitter.com/N182AkwtRP — Mike Johnson (@mikejohnson65) January 18, 2023

Incredibly sad to learn of Van Conner's passing. He was always so kind to me. We could talk for hours about music and life. Last time i saw him, he and Brad were jamming w/ friends. I'll treasure that vibe always. Sending love to his family, his friends & all the Trees fans. RIP. pic.twitter.com/eZvZcNNk8k — Taryn Daly (@TarynKISW) January 18, 2023

Rest in power Screaming Trees bassist and songwriter Van Conner.



Nearly Lost You, Shadow Of The Season, Dollar Bill, All I Know…too many good jams. pic.twitter.com/kkYvW2JKNF — Ask What A Hero Would Do (@kirbykrackle) January 18, 2023