Με τον Tom Morello συνεργάζονται οι Måneskin στο νέο τους single, “Gossip”, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στον νέο τους δίσκο με τίτλο Rush!.

Στο “Gossip” συνεχίζεται η παράδοση των Måneskin στη danceable rock, αυτή τη φορά όμως με την προσθήκη της signature distorted κιθάρας του εμβληματικού μέλους των Rage Against the Machine. Έπειτα από ένα tease του παιξίματός του στο κομμάτι στο 1:09, ο Morello επιστρέφει δυναμικά στο 2:17 με ένα πιο εμφατικό solo του. Στα φωνητικά όπως πάντα βρίσκεται ο Damiano David, που μας προσκαλεί στο Los Angeles, ή μάλλον την “city of lies” σύμφωνα με τους στίχους.

Οι Måneskin είναι αυτή τη στιγμή υποψήφιοι στην κατηγορία Best New Artist στα Grammys του 2023, μαζί με τους Anitta, Domi & JD Beck, Latto, Omar Apollo, Samara Joy, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle και Wet Leg. Το Rush! Θα κυκλοφορήσει στις 20 Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνει το προηγούμενο single τους, “The Loneliest”.