Στα 70 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο drummer των Yellow Magic Orchestra, Yukihiro Takahashi, είδηση που επιβεβαιώθηκε από τους Japan Times χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η αιτία θανάτου του. Σύμφωνα ωστόσο με ρεπορτάζ του ιαπωνικού media outlet, Sponichi, ο Takahashi είχε πάθει πνευμονία στις αρχές του χρόνου, η οποία και χειροτέρεψε τις τελευταίες ημέρες.

Ο μουσικός του εμβληματικού συγκροτήματος είχε προχωρήσει σε αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο το 2020, ενώ υπέφερε από επιπλέον προβλήματα υγείας.

Γεννημένος στις 6 Ιουνίου του 1952, ο Takahashi ασχολήθηκε με τη μουσική από την παιδική του ηλικία, εμπνευσμένος από τον μεγαλύτερο αδερφό του. Έμαθε να παίζει drums όσο ήταν ακόμη μαθητής, παίζοντας με μεγαλύτερους σε ηλικία φοιτητές.

Όταν ο Takahashi ήταν 16 ετών είχε ήδη γίνει studio drummer και δούλευε σε διάφορες μπάντες, παίζοντας παράλληλα τα drum parts σε τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Η πρώτη του σημαντική δουλειά στην Ιαπωνία ήταν με τους Sadistic Mika Band, ενώ το 1977 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, Saravah!.

Το 1978 έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Yellow Magic Orchestra και με το ομώνυμο δισκογραφικό ντεμπούτο τους καταξιώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους drummers της εποχής του, αλλά και ως ένας από τους ιδρυτές της synthpop.

Ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος πούλησε περισσότερες από 250,000 κόπιες στην Ιαπωνία και μπήκε τόσο στο Billboard 200, όσο και στο Billboard R&B chart. Οι Yellow Magic Orchestra κυκλοφόρησαν επτά συνολικά δίσκους, με τον Takahashi να κυκλοφορεί με τη σειρά του είκοσι solo δίσκους.

Η μουσική του Takahashi επανακυκλοφόρησε πρόσφατα σε βινύλιο από τη δισκογραφική εταιρεία We Want Sounds.

Ο ίδιος υπήρξε μέλος και του electropop group Metafive, ενός συνόλου με τους Keigo Oyamada, Yoshinori Sunahara, Towa Tei, Tomohiko Gondo και Leo Imai, οι οποίοι είχαν δουλέψει μαζί ως backing band στην περιοδεία του το 2014.

Καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο αποχαιρέτησαν μέσα από τα tributes τους τον Takahashi, μεταξύ των οποίων οι Sparks και ο Erol Alkan.

Δείτε μερικά από τα tributes πιο κάτω:

Saddened to hear about the passing of Yukihiro Takahashi of Yellow Magic Orchestra and beyond. It was an honor to cross paths on occasion throughout the years. pic.twitter.com/J2uLJwnmoo — SPARKS (@sparksofficial) January 14, 2023

RIP.. Yukihiro’s version of Drip Dry Eyes was a personal obsession of mine over lockdown. https://t.co/yf2IknPAk5 https://t.co/33orktGjlw — erol alkan (@erolalkan) January 14, 2023

We are absolutely devastated to learn of the passing Yukihiro Takahashi, the incredible drummer behind Yellow Magic Orchestra with a brilliant catalog of solo material as well. Our hearts are with his friends and family at this time. YMO FOREVER. pic.twitter.com/CpQaacf9IT — Light In The Attic (@lightintheattic) January 14, 2023

RIP : Yukihiro Takahashi (1952 - 2023)



Paul Hartnoll "Yellow Magic Orchestra are up there with the greatest of the pop electronic bands that help define the sound of ORBITAL"@ryuichisakamoto @ymo#electronicmusic #electronicpop #ymo #ORBITALhttps://t.co/C7APYpU2uD — Orbital (@orbitalband) January 15, 2023

R.I.P Takahashi -YMO a trio of teachers xxxhttps://t.co/0x4is6n4D7 — 808 State (@state808) January 15, 2023

Spinning this one from 1981 for Yukihiro Takahashi: pic.twitter.com/pt9IU34CFY — Paul Smith (@paulsmithmusic) January 15, 2023