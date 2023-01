Έπειτα από δεκαετίες με νομικές διαμάχες και ζητήματα που αφορούν σε δικαιώματα από τα samples που οι ίδιοι χρησιμοποίησαν για τα κομμάτια τους, οι De La Soul ετοιμάζονται να μπουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στις υπηρεσίες streaming με τον πλήρη μουσικό τους κατάλογο. Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα έξι άλμπουμ του θρυλικού hip-hop trio θα γίνουν διαθέσιμα για streaming στις 3 Μαρτίου, με τους θαυμαστές τους να μπορούν επιτέλους να απολαύσουν τη συγκεκριμένη μουσική τους και στις πλατφόρμες ακρόασης μουσικής που οι ίδιοι επιλέγουν, πέρα από τις παραδοσιακές επιλογές του CD, του βινυλίου ή της κασέτας.

Η είσοδος του συγκροτήματος στον κόσμο του streaming με όλο του το μουσικό έργο έγινε εφικτή έπειτα από την απόκτηση των δικαιωμάτων των εν λόγω δίσκων από τη Reservoir Media, η οποία και εξαγόρασε την επί χρόνια δισκογραφική εταιρία των De La Soul, την Tommy Boy Records.

Πριν από το full catalog, το single “The Magic Number” θα κάνει πρώτο την streaming πρεμιέρα του στις 13 Ιανουαρίου, ενώ οι δίσκοι που θα ακολουθήσουν θα επανακυκλοφορήσουν και στα δισκοπωλεία σε βινύλιο, CD και κασέτες (στις 3 Μαρτίου).

Οι De La Soul διέθεταν φυσικά κυκλοφορίες τους για ακρόαση στις μουσικές πλατφόρμες, όπως το The Grind Date του 2014 και το And the Anonymous Nobody… του 2016, γεγονός που ήταν εφικτό λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι δίσκοι είχαν κυκλοφορήσει εκτός του Tommy Boy deal.

«Ως ένα άτομο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο hip-hop για περισσότερα από 30 χρόνια, η σχέση μου με τα παιδιά στους De La Soul με γυρνά πίσω στις πρώτες μέρες μου στη βιομηχανία, και μπορώ να επιβεβαιώσω το πόσο σημαντικός είναι ο κατάλογός τους για το genre», δήλωσε ο Reservoir EVP of A&R και υπεύθυνος καταλόγου της εταιρείας, Faith Newman. «Όταν η Reservoir εξαγόρασε την Tommy Boy, το πρώτο τηλεφώνημα που κάναμε ήταν στους De La Soul. Ορκιστήκαμε να φέρουμε τη μουσική τους στο streaming, και σημαίνει τα πάντα για την ομάδα μας το να καταφέρουμε να εκθέσουμε μια ολοκαίνουρια γενιά ακροατών σε έναν από τους πιο σημαντικούς καταλόγους στην ιστορία του hip-hop».

Το πρόβλημα με το streaming είχε αναζωπυρωθεί τελευταία φορά το 2019, όταν η Tommy Boy είχε πρόωρα ανακοινώσει ότι θα διέθετε τον κατάλογο του συγκροτήματος σε ψηφιακή μορφή. Οι De La Soul τότε είχαν απαντήσει αναφέροντας ότι η εν λόγω συμφωνία ήταν «δίχως ισορροπία» και «άδικη για εκείνους», ισχυριζόμενοι ότι το 90% των κερδών θα πήγαινε στο label.

«Δεν έχουμε κάποια έχθρα με την Tommy Boy, όμως καλούμε σε μποϋκοτάζ σε οτιδήποτε φέρει το όνομά της» δήλωναν τότε οι De La Soul. «Το κάρμα θα κάνει τα υπόλοιπα… αυτά τα απαρχαιωμένα συμβόλαια σκλαβιάς στις δισκογραφικές είναι εδώ και καιρό παρελθόν, όμως δυστυχώς πονούν ακόμα».

Τα μέλη των De La Soul υπήρξαν βέβαια μουσικά ενεργά για τους θαυμαστές τους, συμμετέχοντας σε διάφορους δίσκους των Gorillaz και κάνοντας συχνές ζωντανές εμφανίσεις μαζί τους. Ως προς το σήμερα, οι ίδιοι ετοιμάζονται για μια παγκόσμια περιοδεία την ερχόμενη άνοιξη.