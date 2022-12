Μια διασκευή του “Friday Night, Saturday Morning” των Specials ανάρτησε στα κοινωνικά μέσα ο frontman των Blur και Gorillaz, Damon Albarn, θέλοντας να τιμήσει τον τραγουδιστή του ιστορικού βρετανικού συγκροτήματος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Albarn συνόδευσε την ανάρτησή του με το caption «Terry, σήμαινες τα πάντα για μένα. Σ’ αγαπώ».

Δείτε το tribute του πιο κάτω.

Terry, you meant the world to me. I love you. pic.twitter.com/0JFpRZUEmb