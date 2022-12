Σε ηλικία μόλις 55 ετών έφυγε από τη ζωή ο Martin Duffy, keyboardist των Primal Scream και Felt. Η είδηση έγινε γνωστή από τον Tim Burgess των Charlatans, με τους οποίους ο Duffy είχε επίσης συνεργαστεί εκτενώς.

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob - he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too - he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy 💔 pic.twitter.com/cvuEvvqYGa