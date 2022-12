Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γερμανός πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, Manuel Göttsching. Ο μουσικός και παραγωγός υπήρξε ο bandleader του krautrock outfit των Ash Ra Tempel προτού ο ίδιος εξερευνήσει τα ambient ηχοτοπία και τον μινιμαλιστικό ηλεκτρονικό ήχο, συνθέτοντας τον εμβληματικό, ιστορικής σημασίας ηλεκτρονικό δίσκο, E2-E4.

Ο Göttsching ξεκίνησε την πορεία του από την underground σκηνή του Δυτικού Βερολίνου στα late 1960s και early ’70s. Υπήρξε στον πυρήνα των Ash Ra Tempel, της krautrock μπάντας με μέλη όπως ο Klaus Schulze των Tangerine Dream. Μαζί τους εξέδωσε πέντε επιδραστικούς δίσκους μεταξύ 1971 και 1973, ενώ το solo ντεμπούτο του, Inventions for Electric Guitar, κυκλοφόρησε το 1975 με τον υπότιτλο Ash Ra Tempel VI. Έκτοτε ηχογράφησε δίσκους κυρίως με το δικό του όνομα ή με το ψευδώνυμο Ashra, όπως τον κλασικό δίσκο του 1976, New Age of Earth.

Το 1981, έπειτα από μια επίσκεψη στον Schulze, ο Göttsching αυτοσχεδίασε τη σύνθεση που έμεινε γνωστή ως E2-E4, η οποία και υπήρξε μια από τις σημαντικότερες post-krautrock δουλειές του ίδιου, αλλά και ολόκληρης της μουσικής βιομηχανίας. Η σύνθεση υπήρξε η αφορμή να προσκληθεί ο Göttsching από τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της Virgin Records, Richard Branson, στο σκάφος του, με τον ίδιο να συμβουλεύει τον μουσικό ότι θα μπορούσε να βγάλει μια περιουσία με αυτό που είχε γράψει. Ο Göttsching αποφάσισε ωστόσο να κυκλοφορήσει το full improv στο label του φίλου του του Schulze, χωρίς overdubs, το 1984.

Αν και το E2-E4 δεν είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έκανε τον Göttsching γνωστό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στα Paradise Garage sets του Larry Levan, όπως και σε σημαντικές συλλογές ηλεκτρονικής μουσικής της περιόδου.

Ο Göttsching συνέχισε μετά το E2-E4 κυκλοφορώντας το 2000 το Friendship, το Ash Ra Tempel reunion άλμπουμ του με τον Schulze, όπως και πολλές ακόμη συνθέσεις. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφόρησαν διάφορα reissues σχεδόν όλων των δίσκων της καριέρας του, τόσο ως solo καλλιτέχνης, όσο και με τους Ash Ra Tempel, ενώ ο ίδιος έκανε περιοδείες σε όλον τον κόσμο.