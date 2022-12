Τη δισκογραφική της επιστροφή με το νέο single “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” ανακοίνωσε η Lana Del Rey, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στον ένατο και ομώνυμο δίσκο της καριέρας της. Η ίδια είχε κυκλοφορήσει λίγες ημέρες πριν και ένα σχετικό tease στα κοινωνικά της μέσα.

Ο νέος δίσκος της Del Rey πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου του 2023, ενώ οι θαυμαστές της μπορούν ήδη να τον προπαραγγείλουν.

Το title track αυτού γράφτηκε από την ίδια την τραγουδοποιό και τον Mike Hermosa, σε παραγωγή Del Rey, Jack Antonoff, Drew Erickson και Zach Dawes.

Ο τελευταίος δίσκος της Del Rey ήταν το Blue Banisters της προηγούμενης χρονιάς, που είχε ακολουθήσει το Chemtrails Over The Country Club, επίσης του 2021.

Η πιο πρόσφατη συνεργασία της τραγουδίστριας ήταν αυτή με την Taylor Swift, στο κομμάτι “Snow On The Beach” από το πρόσφατο Midnights.

Δείτε το εξώφυλλο του νέου της δίσκου: