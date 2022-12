Και το ανακοίνωσε δημοσιοποιώντας το preview single, "Welcome to My Island"

Την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου της ανακοίνωσε η Caroline Polachek, ο οποίος και θα φέρει τον τίτλο Desire, I Want to Turn into You. Ο δίσκος θα αποτελεί τη δεύτερη solo προσπάθεια της ίδιας και θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου του 2023. Για να ανακοινώσει την κυκλοφορία, η πρώην τραγουδίστρια των Chairlift δημοσιοποίησε το πρώτο single του με τίτλο “Welcome to My Island”.

Μέχρι στιγμή δεν είναι διαθέσιμη η official tracklist του δίσκου, γνωρίζουμε ωστόσο ότι πρόσφατα singles όπως τα “Bunny Is a Rider”, “Billions” και “Sunset” θα περιλαμβάνονται σε αυτόν. Μερικά από αυτά τα κομμάτια ηχογραφήθηκαν μάλιστα στα studio sessions του προηγούμενου δίσκου της, του Pangs του 2019.

Το “Welcome to My Island” συνυπογράφει η ίδια η τραγουδίστρια με τον Dan Nigro, το songwriting force πίσω από το SOUR της Olivia Rodrigo.

Ακούστε το πιο κάτω και δείτε το album και single artwork. Το Desire, I Want to Turn into You είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Desire, I Want to Turn into You Artwork:

“Welcome to My Island” Artwork: