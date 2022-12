Ο Elton John επιβεβαιώθηκε ως ο πρώτος headliner του Glastonbury Festival 2023, με τον θρυλικό καλλιτέχνη να επιλέγει να δώσει την τελευταία συναυλία της ζωής του στην Αγγλία σε ένα εξίσου θρυλικό φεστιβάλ.

Ο John θα παρουσιάσει ένα bill-topping show στο Pyramid Stage του φεστιβάλ την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, γεγονός που ανακοινώθηκε σήμερα, 2 Δεκεμβρίου.

We are incredibly excited to announce that the one and only @EltonOfficial will headline the Pyramid Stage on Sunday night at Glastonbury 2023, for what will be the final UK show of his last ever tour. pic.twitter.com/tpylanY1Rh