Μια διασκευή του “4 Minute Warning” των Radiohead κυκλοφόρησε ο Perfume Genius, την οποία ο ίδιος ηχογράφησε στα θρυλικά Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης. Η διασκευή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Live at Electric Lady series του Spotify, ενώ το κομμάτι προέρχεται από τον διπλό δίσκο των Radiohead, In Rainbows. Το Perfume Genius: Live at Electric Lady περιλαμβάνει ακόμη τρία original κομμάτια του Mike Hadreas, τα “Whole Life”, “Photograph” και “On the Floor”.

«Το να βρίσκομαι σε περιοδεία την τελευταία χρονιά έχει υπάρξει εξαιρετική έμπνευση για μένα έπειτα από τόσο δρόμο» σχολίασε ο Hadreas σε σχετικό δελτίο τύπου.

«Είμαι χαρούμενος που έχω ένα ντοκουμέντο από τη νέα ζωντάνια και το πνεύμα που η μπάντα μου φέρνει στις ζωντανές εκδοχές των πιο πρόσφατων δίσκων μας. Το “4 Minute Warning” έγινε ένα από τα αγαπημένα μου κατά τη διάρκεια του lockdown, κάτι που θα καθόμουν και θα τραγουδούσα μόνος μου ξανά και ξανά στο πιάνο στο δωμάτιό μου. Χαίρομαι που θα βγει εκτός αυτού του δωματίου και που το μοιράζομαι ξανά».

Οι original versions των “Whole Life” και “On the Floor” εμφανίζονται στο full-length Set My Heart on Fire Immediately του 2020, ενώ το “Photograph” περιλαμβάνεται στον νέο δίσκο του Perfume Genius, Ugly Season.