Με ένα νέο single μαζί με τον Johnny Marr και με τίτλο “Pretty Boy” επέστρεψε ο Noel Gallagher, το οποίο και θα αποτελεί το lead single του επικείμενου δίσκου του με τους High Flying Birds.

Ο Marr συμμετέχει στο κομμάτι παίζοντας κιθάρα, με τον Gallagher να τραγουδά: “Can you delete my number?/ I wanna get me free/ I wanna change my star sign/ Because it don’t suit me”.

Το “Pretty Boy” υπήρξε και το πρώτο κομμάτι που γράφτηκε για τις ανάγκες του νέου δίσκου, ενώ το video αυτού επικεντρώνεται γύρω από μια ομάδα από drag queens, όσο αυτές βάφονται και μεταμορφώνουν τους εαυτούς τους.

Ο Gallagher δεν έχει μοιραστεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τον νέο αυτόν δίσκο του με τους High Flying Birds και follow-up του Who Built the Moon? του 2017, σύντομα όμως θα μάθουμε περισσότερα. Την προηγούμενη χρονιά, το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει μια greatest hits συλλογή με τίτλο Back the Way We Came: Vol 1 (2011-2021).

Ακούστε εδώ το “Pretty Boy”: