Με τον Grian Chatten των Fontaines D.C. συνεργάστηκαν οι Leftfield για το νέο single, “Full Way Round”, το οποίο και μπορείτε να απολαύσετε πιο κάτω.

Το collaborative track αποτελεί το τελευταίο preview του τέταρτου δίσκου των Leftfield, που θα τιτλοφορείται This Is What We Do. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Δεκεμβρίου από την Virgin Records.

«Το “Full Way Round” ήταν η τέλεια συνεργασία ανάμεσα σε beats και καλά vibes», εξηγούν οι Leftfield σε σχετικές τους δηλώσεις.

«Σκληρή δουλειά και διασκέδαση. Η φωνή του Grian είναι ένα ταξίδι που κυλά ελεύθερο για να το αισθανθούμε και να το βιώσουμε, αντί να το αναλύσουμε. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός του ξεπηδούν από τα ηχεία. Όποτε το ακούω, μου θυμίζει τον ενθουσιασμό στο studio όταν το ηχογραφήσαμε».

Το “Full Way Round” ακολουθεί τα προηγούμενα singles “Pulse” και “Accumulator”, ενώ το συγκρότημα πρόκειται μετά την κυκλοφορία του να δώσει και μια σειρά από “intimate” συναυλίες σε βρετανικό έδαφος τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Το This Is What We Do είναι ο πρώτος full-length δίσκος του electronic duo – δηλαδή των Neil Barnes και Adam Wren – εδώ και επτά ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία τους δουλειά ήταν ο δίσκος Alternative Light Source του 2015.