Την επανένωσή τους για μια περιοδεία σε βρετανικό έδαφος επιβεβαίωσαν οι Inspiral Carpets, οι οποίοι και αναμένεται να βρεθούν ξανά επί σκηνής το 2023, επτά χρόνια μετά την τελευταία φορά που ερμήνευσαν ζωντανά αγαπημένα κομμάτια τους όπως τα “This Is How It Feels”, “Saturn 5” και “She Comes In The Fall”.

Η περιοδεία του συγκροτήματος θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2023 στο Northampton και θα συνεχίσει για εμφανίσεις σε Newcastle, Oxford, Brighton, Cambridge, Manchester, Nottingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, London, Coventry και Frome.

Η τελευταία εμφάνιση των Carpets πραγματοποιήθηκε το 2015 και, έπειτα από τον θάνατο του drummer τους, Craig Gill, αυτοί σταμάτησαν να παίζουν χωρίς να είναι σαφές το αν έχουν διαλυθεί.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τον Clint Boon, με τον Craig Gill να μπαίνει στους Inspiral Carpets σε ηλικία 14 ετών το 1986. Ο ίδιος έπαιξε με το συγκρότημα κατά τα ‘90s όταν και αυτοί μεσουράνησαν στη βρετανική σκηνή και επανήλθε σε αυτούς και στην επανένωσή τους το 2014 και την ηχογράφηση του ομώνυμου και τελευταίου δίσκου τους.

Τα εισιτήρια για την περιοδεία του συγκροτήματος θα γίνουν διαθέσιμα από την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.

On sale Friday 21st October 2022. pic.twitter.com/ASygL54lIj — Inspiral Carpets (@inspiralsband) October 17, 2022

Το συγκρότημα ανακοίνωσε επίσης στο Twitter ότι ο επί χρόνια μπασίστας τους, Martyn Walsh, δεν θα συμμετέχει στην περιοδεία για προσωπικούς λόγους.

Δείτε αναλυτικά τα dates της περιοδείας:

Μάρτιος

23 – Roadmender, Northampton

24 – Boiler Shop, Newcastle

25 – O2 Academy Oxford

26 – Concorde 2, Brighton

31 – Junction 1, Cambridge

Απρίλιος

1 – Albert Hall, Manchester

2 – Rescue Rooms, Nottingham

8 – O2 Academy Leeds

13 – SWG3, Glasgow

14 – Leadmill, Sheffield

15 – O2 Shepherds Bush Empire, London

21 – HMV Empire, Coventry

22 – Cheese and Grain, Frome