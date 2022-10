Το Blonde του Andrew Dominik χαρακτήρισε ο Nick Cave ως την αγαπημένη του ταινία όλων των εποχών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση θαυμαστή του στο newsletter του Red Hand Files.

Cave και Warren Ellis ηχογράφησαν μάλιστα μαζί το soundtrack για το πολυσυζητημένο Marilyn Monroe biopic, που stream-άρει στο Netflix.

Σκηνοθετημένο από τον Andrew Dominik και με την Ana de Armas στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το Blonde είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Joyce Carol Oates και χαρακτηρίζεται ως ένα “reimagining” της πολυτάραχης ζωής της Monroe.

Ο Cave έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν με τον Dominik στο ντοκιμαντέρ του 2016, One More Time With Feeling, το οποίο και καταγράφει την ηχογράφηση του 16ου δίσκου του Nick Cave και των Bad Seeds, Skeleton Tree. O ίδιος μαζί με τον Warren Ellis έχουν γράψει και το soundtrack της ταινίας The Assassination of Jesse James By the Coward Robert Ford.

Ακούστε εδώ το soundtrack του Blonde, δια χειρός Nick Cave και Warren Ellis: