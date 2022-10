Πίσω στα '80s μας έκανε να γυρίσουμε ο Jimmy Fallon με το τελευταίο επεισόδιο της late-night εκπομπής του, στο οποίο και βρέθηκαν ως καλεσμένοι οι Ralph Macchio, Jennifer Beals και Lea Thompson, με μουσικούς guests τους αγαπημένους Modern English. Το συγκρότημα έκανε το late-night ντεμπούτο του στην εκπομπή, ερμηνεύοντας το κλασικό πλέον “I Melt with You”.

Το “I Melt with You” κυκλοφόρησε το 1982 και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hits της εποχής στη new wave σκηνή, με διαρκές air time στο MTV και ένα χρήσιμο boost από το Valley Girl, την πρώτη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Nicolas Cage.

Στο επεισόδιο όπου ερμήνευσε το συγκρότημα τον ύμνο της εποχής, ο Ralph Macchio μίλησε για το casting του ίδιου στο Karate Kid και για το memoir που έχει εκδώσει, το Waxing On. Η Jennifer Beals από την άλλη μίλησε για τις αμφιβολίες που είχε σχετικά με τη συμμετοχή της στο Dirty Dancing, ενώ η Lea Thompson μίλησε για το εμβληματικό Back to the Future.

Δείτε πιο κάτω clips από το επεισόδιο, όπως και την εμφάνιση των Modern English με την ερμηνεία του “I Melt with You”: