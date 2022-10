Την deluxe edition του δίσκου που η ίδια κυκλοφόρησε τον Μάιο σκοπεύει να κυκλοφορήσει η Sharon Van Etten, με το We’ve Been Going About This All Wrong, να περιλαμβάνει αυτή τη φορά νέο υλικό για τους θαυμαστές της.

Η είδηση έγινε γνωστή από την ίδια τη Van Etten, με το expanded package του δίσκου να περιλαμβάνει αυτή τη φορά reissue του πρόσφατου LP της με τα κομμάτια “Porta” και “Used to It”, όπως και τα ακυκλοφόρητα μέχρι σήμερα bonus tracks “Never Gonna Change” και “When I Die”. Το πλήρες project πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου από την Jagjaguwar και είναι διαθέσιμο για pre-orders.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία, η Van Etten έδωσε στη δημοσιότητα το “Never Gonna Change”, το οποίο και χαρακτηρίζεται από τη χρήση synthesizers που συνθέτουν ένα ανθεμικό αποτέλεσμα και αναφέρεται στη διαχείριση της θλίψης και του άγχους εν μέσω απομόνωσης, όπως και των όλο και αυξανόμενων φόβων που εμφανίζονται στην ενήλικη ζωή.

Ακούστε το “Never Gonna Change” εδώ: