Τυρί φαίνεται πως αποφάσισε να τρίψει ένας θαυμαστής των Viagra Boys πάνω από το κεφάλι θεατή στη συναυλία τους στο Desert Daze στο Perris της California, στο πιο WTF στιγμιότυπο σε live που έχει καταγραφεί τη φετινή χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα απαθανάτισαν ένα άτομο από το κοινό κατά τη διάρκεια του set των Viagra Boys να τρίβει κυριολεκτικά τυρί στον τρίφτη πάνω από το κεφάλι ενός άλλου θαυμαστή του συγκροτήματος. Και οι δύο στέκονταν εξαιρετικά κοντά στη σκηνή του φεστιβάλ.

Τη φωτογραφία τράβηξε ο φωτογράφος Oscar Moreno και την ανάρτησε στο Twitter, έπειτα από την αναφορά στο γεγονός από τον managing editor της ιστοσελίδας Stereogum, Chris DeVille. Ο DeVille μάλιστα ανέφερε ότι το εν λόγω άτομο εθεάθη να τρίβει τυρί πάνω από τα κεφάλια πολύ περισσότερων θεατών της συναυλίας.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία:

Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο σχολιάστηκε στα κοινωνικά μέσα, με έναν χρήστη μάλιστα να αναφέρει ότι αυτό θυμίζει ως περιστατικό τον θεατή συναυλίας των Turnstile τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο οποίος είχε καταφέρει να αφοδεύσει κατά τη διάρκειά της μέσα στο pit!

I need to know the full story behind why an audience member during the Viagra Boys’ set at Desert Daze broke out a block of cheese and started grating cheese on top of other people’s heads. I also look forward to any potential head cheese puns. https://t.co/R9WBdtluGK