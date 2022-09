Την κυκλοφορία του ντεμπούτου δίσκου του, Neon Noir, γνωστοποίησε ο πρώην frontman των ΗΙΜ, Ville Valo, ο οποίος και αναμένεται να κυκλοφορήσει με τη νέα χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο δίσκος θα βρεθεί στα δισκοπωλεία στις 13 Ιανουαρίου και θα περιέχει τα πρόσφατα singles “Loveletting” και “Echolate Your Love”, όπως και τρία κομμάτια από το Gothica Fennica Vol. 1 EP του 2020 – “Run Away From The Sun”, “Salute The Sanguine” και “Saturnine Saturnalia”.

Μιλώντας για τον δίσκο, ο Vallo δήλωσε: «Το Neon Noir είναι ένας ηχητικός step-by-step οδηγός για το πώς να επιβιώσεις και ίσως να απολαύσεις το βασίλειο του VV με την αφθονία των χτυπημάτων που βιώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για έναν δακρύβρεχτο μαραθώνιο μάσκαρας μεταξύ του Robert Smith και του Ozzy, με μια δόση ελπίδας».

Το Neon Noir είναι διαθέσιμο για προπαραγγελίες ενώ μπορείτε να δείτε το artwork και το tracklisting του παρακάτω:

‘Echolocate Your Love’

‘Run Away From the Sun’

‘Neon Noir’

‘Loveletting’

‘The Foreverlost’

‘Baby Lacrimarium’

‘Salute the Sanguine’

‘In Trenodia’

‘Heartful of Ghosts’

‘Saturnine Saturnalia’

‘Zener Solitaire’

‘Vertigo Eyes’