Τη δική του animated σειρά για παιδιά δημιούργησε ο hip-hop θρύλος, Snoop Dogg, η οποία και φέρει τον τίτλο Doggyland – Kids Songs & Nursery Rhymes.

Στο Doggyland πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Snoop Dogg ως Bow Wizzle και σε αυτό παρουσιάζονται διασκευές δημοφιλών κομματιών με το απαραίτητο hip-hop spin που θα περιμέναμε από τον Dogg. Μερικά παραδείγματα από τα κομμάτια που ακούγονται σε αυτήν είναι τα “Wheels on the Bus” και “Head Shoulders Knees & Toes”, ενώ οι μικροί μας φίλοι ακούνε και δουλειές όπως τα “Everyone Is Different” και “Sharing Is Caring” που συμβάλουν στην συναισθηματική τους ανάπτυξη και τους εκπαιδεύουν μέσα από το τραγούδι.

Δείτε εδώ τα τέσσερα πρώτα επεισόδια:

«Ως πατέρας, ως παππούς και ως επί χρόνια προπονητής ποδοσφαίρου, ήταν πάντα σημαντικό για μένα να χτίζω θετικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για όλα τα παιδιά. Θέλαμε να φέρουμε τη σειρά μας στο YouTube και το YouTube Kids, τα οποία παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλους, ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να την απολαύσουν», ανέφερε ο Snoop Dogg σε σχετικές του δηλώσεις.

Ο 50χρονος rapper και επιχειρηματίας συνέχισε: «Πάντα ήθελα να δημιουργήσω μια kid-friendly σειρά που αφήνει πράγματι τα παιδιά να είναι παιδιά και εκπροσωπεί πραγματικά την κουλτούρα μας, από τη μουσική μέχρι τους χαρακτήρες».

Το Doggyland συνδημιουργήθηκε από τον Snoop Dogg με τον R&B καλλιτέχνη October London και τον Claude Brooks. Ο τίτλος του είναι ο ίδιος με το ομώνυμο κομμάτι από τον προσωπικό του δίσκο του 1996, Tha Doggfather. Νέα επεισόδια πρόκειται να κυκλοφορούν στο YouTube και το YouTube Kids κάθε Τρίτη.