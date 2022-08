Οι Arctic Monkeys επιστρέφουν με τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο “The Car” που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου. Το έβδομο studio άλμπουμ τους περιλαμβάνει 10 νέα τραγούδια με την υπογραφή του Alex Turner. H παραγωγή έγινε από τον James Ford και οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Butley Priory, Suffolk, RAK Studios στο Λονδίνο και στα La Frette στο Παρίσι.

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του “Tranquility Base Hotel + Casino”, το “The Car” βρίσκει τους Arctic Monkeys να δημιουργούν ένα νέο μουσικό τοπίο γεμάτο από εντελώς νέες και συναρπαστικές ενορχηστρώσεις και τον Alex Turner στα πιο πλούσια φωνητικά του μέχρι σήμερα.

Η deluxe έκδοση βινυλίου (limited grey vinyl, tip on sleeve, mounted gloss cover image) θα είναι διαθέσιμη μέσα από το AM Official Store. Επίσης, μια ακόμη έκδοση βινυλίου (custard coloured) θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσα από ανεξάρτητα δισκοπωλεία και τα καταστήματα HMV.

Το “The Car” επίσης, θα κυκλοφορήσει σε standard έκδοση βινυλίου, CD, κασσέτα και ψηφιακά.

PRE ORDER

https://arcticmonkeys.ffm.to/store

Η tracklisting του ‘The Car’:

There’d Better Be A Mirrorball

I Ain’t Quite Where I Think I Am

Sculptures Of Anything Goes

Jet Skis On The Moat

Body Paint

The Car

Big Ideas

Hello You

Mr Schwartz

Perfect Sense

‘The Car’ artwork, photo: Matt Helders

To συγκρότημα θα κάνει τις παρακάτω εμφανίσεις:

Αύγουστος:

25 Rock En Seine, Paris, France

27 Reading Festival, UK

28 Leeds Festival, UK

Σεπτέμβριος:

1 Cala Mijas Festival, Malaga, Spain

2 Kalorama, Lisbon, Portugal

4 Electric Picnic, Stradbally, Ireland

16 Life Is Beautiful Festival, Las Vegas, Nevada, US

18 Primavera Sound, Los Angeles, California, US

Νοέμβριος:

4 Jeunesse Arena, Rio de Janeiro, Brazil

5 Primavera Sound, São Paulo, Brazil

8 Pedreira Paulo Leminsk, Curitiba, Brazil

10 Kilk Fest, Asunción, Paraguay

12 Primavera Sound, Santiago de Chile, Chile

13 Primavera Sound, Buenos Aires, Argentina

15 Arena 1, Lima, Peru

17 Coliseo Live, Bogota, Colombia

19 Corona Capital Festival, Mexico City, Mexico

Δεκέμβριος:

29 Lost Paradise, Sydney, Australia

31 Falls Festival VIC, Murron (Victoria), Australia

Ιανουάριος:

2 Falls Festival NSW, Yelgun, Australia

4 Sidney Myer Music Bowl, Melbourne, Australia

5 Sidney Myer Music Bowl, Melbourne, Australia

6 Heaps Good Festival, Adelaide, Australia

8 Falls Festival WA, Perth, Australia

11 Riverstage, Brisbane, Australia

14 The Domain, Sydney, Australia