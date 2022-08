Το ολοκαίνουριο single του δίσκου XXV με τίτλο “Lost” έδωσε στη δημοσιότητα ο Robbie Williams, με τον οποίο μάλιστα γιορτάζει 25 χρόνια solo μουσικής καριέρας.

Το κομμάτι κυκλοφορεί σε παραγωγή Guy Chambers και Richard Flack και αναφέρεται σε περιόδους της ζωής του καλλιτέχνη, όπου ο ίδιος είχε υιοθετήσει ριψοκίνδυνες συμπεριφορές.

Ο δίσκος του πρώην μέλους των Take That πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο σε CD (standard και deluxe), βινύλιο και κασέτα, ενώ είναι ήδη διαθέσιμος για προπαραγγελίες. Το deluxe album θα διαθέτει και τρία ακόμη original tracks, τα “Disco Symphony”, “More Than This” και “The World And Her Mother”.

Ακούστε εδώ το “Lost”:

Ο τελευταίος δίσκος του Williams κυκλοφόρησε το 2016 με τίτλο The Heavy Entertainment Show. Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξή του, η νέα του δισκογραφική δουλειά θα μας επιστρέψει στο 1995 και στις μουσικές που ο ίδιος δημιουργούσε τότε.